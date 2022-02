' Gimbo' Tamberi show | schiacciata spettacolare e tanti punti all' All Star Celebrity Game

Advertising

LiaCapizzi : 'Il sogno della mia vita' Gimbo Tamberi che schiaccia all'All Star Game (celebrity game) è da ricordare a lungo. La… - Eurosport_IT : Sapete se Gimbo è atterrato?! ?????? #Tamberi | #NBAAllStar | #NBA - dchinellato : Gimbo sta parlando coi colleghi di Sky e… Varejao si ferma per raccontare quanto gli sia piaciuto. E quando il bras… - dottmimho : RT @leop_kr: #NBAAllStar doppia doppia di punti e rimbalzi per #Tamberi... Schiaccia, ruba e parlano di lui negli ultimi due minuti di part… - EttoreZequinha : RT @musagete10: Il nostro Gimbo Tamberi al Celebrity Match NBA. Mamma mia! #NBAAllStar #Celebrity #NBA75 #Tamberi @gianmarcotamber https:… -

Sono distrutto, sfinito, ma vi rendete conto che cosa pazzesca è stata oggi? Allucinante. Dreams come true, i sogni diventano realtà". Gianmarco "ha realizzato il suo sogno, quello di arrivare nel basket Nba al Ruffles Nba All Star Celebrity Game 2022 . Si tratta del bellissimo appuntamento che mette insieme ogni anno gli ...... e' stata adibita un'area speciale per il tiro dalla distanza), sbagliato da un compagno,... Una giocata diventata virale, conche si ripete anche più tardi ma inchiodando tutto solo in ...Sono le parole di Gianmarco Tamberi prima di andare a dormire e dopo aver coronato ... è stata battuta per 65-51 da quella guidato da Bill Walton, ma Gimbo ha vinto lo stesso. L'altista azzurro, ...Gianmarco Tamberi è stato grande protagonista durante la prima serata dell’All Star Game. Il Campione Olimpico di salto in alto ha preso parte alla partita riservata alle celebrità, il suo Team Nique ...