Gimbo Tamberi salta in alto anche all' All Star Game | che schiacciata al volo! Pubblico in delirio

giovastro73 : RT @dchinellato: Gimbo sta parlando coi colleghi di Sky e… Varejao si ferma per raccontare quanto gli sia piaciuto. E quando il brasiliano… - astutill0 : Ci siamo svegliati con Gimbo Tamberi eroe dei due mondi perché ha schiacciato all’All Star Game. Io davvero boh. - mikipi81 : RT @dchinellato: Gimbo sta parlando coi colleghi di Sky e… Varejao si ferma per raccontare quanto gli sia piaciuto. E quando il brasiliano… - leggoit : #gimbo tamberi salta in alto anche all'All Star Game: che schiacciata al volo! - curvastone : RT @musagete10: Il nostro Gimbo Tamberi al Celebrity Match NBA. Mamma mia! #NBAAllStar #Celebrity #NBA75 #Tamberi @gianmarcotamber https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Gimbo Tamberi

Serata magica per Gimbo Tamberi, protagonista con la maglia numero 8 e le due classiche scarpe di colore diverso, al Celebrity All-Star Game a Cleveland. Il campione olimpico di salto in alto, grande appassionato di ... chiude con 15 punti e 10 rimbalzi, giocando con un entusiasmo contagioso, come se quella ... Oltre alla schiacciata, sembra sempre l'unico che gioca davvero, con un'intensità esaltante. Un ...