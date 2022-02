Gigi Riva e la sua Nembro: “Quel mese crudele che mai avrei voluto raccontare, con 188 vite portate via” (Di sabato 19 febbraio 2022) Nembro. Nel corso delle due guerre mondiali Nembro ha dovuto sopportare la perdita di 224 persone, tutte ricordate a imperitura memoria sull’imponente lapide che si erge all’ingresso del cimitero del paese. Il Covid, in appena due mesi tra la fine di febbraio e l’aprile 2020, di morti ne ha fatti quasi altrettanti: 188 per la precisione, 164 dei quali solo a marzo, “Il più crudele dei mesi”, come Gigi Riva ha scelto di titolare il suo ultimo libro, edito da Mondadori e in tutte le librerie dal 15 febbraio. Una ferita profondissima lasciata nel cuore di un paese di 11.500 anime, diventato il simbolo della Bergamo laboriosa costretta a inginocchiarsi di fronte a un nemico invisibile e subdolo, capace di spazzare via un’intera generazione. Gigi Riva, editorialista de ... Leggi su bergamonews (Di sabato 19 febbraio 2022). Nel corso delle due guerre mondialiha dovuto sopportare la perdita di 224 persone, tutte ricordate a imperitura memoria sull’imponente lapide che si erge all’ingresso del cimitero del paese. Il Covid, in appena due mesi tra la fine di febbraio e l’aprile 2020, di morti ne ha fatti quasi altrettanti: 188 per la precisione, 164 dei quali solo a marzo, “Il piùdei mesi”, comeha scelto di titolare il suo ultimo libro, edito da Mondadori e in tutte le librerie dal 15 febbraio. Una ferita profondissima lasciata nel cuore di un paese di 11.500 anime, diventato il simbolo della Bergamo laboriosa costretta a inginocchiarsi di fronte a un nemico invisibile e subdolo, capace di spazzare via un’intera generazione., editorialista de ...

Advertising

Marqs20876 : Il giocatore che più di ogni altro ha probabilmente unito tutti. Non si può non amare #robertobaggio e ripenso ogni… - beppecottafavi : RT @QuanteStorieRai: Siamo andati a Nembro con Gigi Riva che nel suo libro 'Il più crudele dei mesi' ha tracciato la storia e le vite di m… - tulliocp : @albitaroni_ Amicy non litigate: il giocatore italiano più forte di tutti i tempi si chiama Riva Luigi (detto Gigi). - MarioFrighi : @AndreaInterNews Gigi Riva rombo di tuono, come spaccava la porta lui nessuno mai ogni cross di Perisic era dentro - fuddunipietro : @AndreaInterNews Gigi Riva. Inarrivabile fuoriclasse -