Gianmarco Tamberi doppia doppia all'All Star Game NBA: "I sogni diventano realtà" (Di sabato 19 febbraio 2022) Gianmarco Tamberi è stato grande protagonista durante la prima serata dell'All Star Game. Il Campione Olimpico di salto in alto ha preso parte alla partita riservata alle celebrità, il suo Team Nique ha perso per 65-51 contro il Team Walton, ma l'azzurro ha regalato grande spettacolo e ha indubbiamente lasciato il segno con un paio di giocate da brivido. A 1'35" dalla fine del primo tempo ha schiacciato al volo, il pubblico è andato in visibilio e il video della giocata è diventato immediatamente virale, tanto che la NBA lo ha usato come promo per lanciare il voto per l'MVP. Il marchigiano ha giocato con grande entusiasmo, coronando uno dei suoi grandi sogni, visto che è un accanito appassionato di basket (suo primo sport, prima che si dedicasse all'atletica leggera).

dchinellato : Eccolo il volo di Gianmarco Tamberi che ha infiammato il Celebrity Game. Arena praticamente piena, tra l’altro, ci… - SkySportNBA : NBA All Star Game, Gianmarco Tamberi vola a schiacciare al Celebrity Game. VIDEO - PaoloBMb70 : RT @SkySportNBA: NBA All Star Game, Gianmarco Tamberi schiaccia: la reazione di LaMelo Ball - rarioncesaid : gianmarco tamberi che gioca a basket deve prendermi a pallonate sul setto nasale perché io ancora sto allucinata per lui - LaVocediNewYork : Un olimpionico all'All-Star NBA: la schiacciata pazzesca di Gianmarco #Tamberi | La medaglia d'oro italiana ai Gioc… -