Gianluca Costantino, ha detto basta: il sorprendente gesto dopo il Gf Vip

Gianluca Costantino è l'ultimo eliminato del Grande Fratello Vip 6. Dopo essere uscito dalla casa più spiata d'Italia ha preso una drastica decisione. L'ex concorrente del Gf Vip 6 ha concluso dopo alcune settimane la sua esperienza all'interno del reality show di Canale 5. Dopo essere tornato alla vita reale, ha spiegato la sua posizione riguardo all'uscita tramite i social ed ha espresso il suo pensiero riguardo al percorso appena concluso. Gianluca Costantino ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip insieme ad Antonio Medugno ed ha potuto riabbracciare l'amico Alessandro Basciano che è ormai un veterano del reality. Dopo essere stato eliminato ha sorpreso ...

