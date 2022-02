GFVip 6, Alex Belli svela la prossima mossa a Delia: ecco qual è (Di sabato 19 febbraio 2022) Alex Belli è tornato nella casa del Grande Fratello Vip 6 in qualità di ospite. Dopo avere chiarito la situazione con la compagna Delia Duran, il 38enne ha svelato la sua prossima mossa. Nel dettaglio, l’ex gieffino vorrebbe scambiare le fedi con la modella sudamericana in Love Boat. Belli svela il suo piano Il triangolo amoroso con Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran sembrerebbe essere archiviato. Il 38enne, è finalmente riuscito a chiarire con la compagna. A tal proposito Alex durante una chiacchierata notturna con la compagna Delia ha reso nota la sua prossima mossa: “Senti, io pensavo se sei d’accordo di ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 febbraio 2022)è tornato nella casa del Grande Fratello Vip 6 inità di ospite. Dopo avere chiarito la situazione con la compagnaDuran, il 38enne hato la sua. Nel dettaglio, l’ex gieffino vorrebbe scambiare le fedi con la modella sudamericana in Love Boat.il suo piano Il triangolo amoroso con Soleil Sorge,Duran sembrerebbe essere archiviato. Il 38enne, è finalmente riuscito a chiarire con la compagna. A tal propositodurante una chiacchierata notturna con la compagnaha reso nota la sua: “Senti, io pensavo se sei d’accordo di ...

