Genova, ospedale San Martino: Cardiologia a 5 stelle. Interrotta la fuga dei pazienti (Di sabato 19 febbraio 2022) Il centro del Monoblocco è nei primi dieci in Italia. Il reparto richiama malati da tutta la Liguria. Si è specializzato negli interventi con tecniche meno invasive. Il direttore: "Curiamo anche tanti pazienti da altre regioni"

