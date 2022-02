Genova: incidente in via Rivarolo, gravissimo il diciannovenne. Continuano le indagini per rintracciare altri conducenti (Di sabato 19 febbraio 2022) La Procura ha disposto l'acquisizione dei filmati di alcune telecamere, per definire la dinamica dello schianto. E risalire all'identità degli automobilisti potenzialmente coinvolti. E che si sarebbero allontanati senza prestare soccorso al ragazzo finito in scooter contro un pilastro a bordo strada Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 19 febbraio 2022) La Procura ha disposto l'acquisizione dei filmati di alcune telecamere, per definire la dinamica dello schianto. E risalire all'identità degli automobilisti potenzialmente coinvolti. E che si sarebbero allontanati senza prestare soccorso al ragazzo finito in scooter contro un pilastro a bordo strada

Advertising

AnsaLiguria : Cestello elevatore cade su auto, illesi operaio e automobilista. L'incidente a Genova #ANSA - TgrRai : RT @TgrRaiLiguria: Incidente sul lavoro in via Berghini a Genova. Cade cestello elevatore, danneggiata un'auto. Nessun ferito. #IoSeguoTgr… - TgrRaiLiguria : Incidente sul lavoro in via Berghini a Genova. Cade cestello elevatore, danneggiata un'auto. Nessun ferito.… - gtimossi69 : RT @TelenordLiguria: Il ragazzo è ricoverato al pronto soccorso del San Martino... -