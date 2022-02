Genova, incidente in via Rivarolo: è morto il motociclista diciannovenne (Di sabato 19 febbraio 2022) La Procura ha disposto l'acquisizione dei filmati di alcune telecamere, per definire la dinamica dello schianto. E risalire all'identità degli automobilisti potenzialmente coinvolti. E che si sarebbero allontanati senza prestare soccorso al ragazzo finito in scooter contro un pilastro a bordo strada Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 19 febbraio 2022) La Procura ha disposto l'acquisizione dei filmati di alcune telecamere, per definire la dinamica dello schianto. E risalire all'identità degli automobilisti potenzialmente coinvolti. E che si sarebbero allontanati senza prestare soccorso al ragazzo finito in scooter contro un pilastro a bordo strada

Advertising

CCISS_Ministero : A10 Genova-Ventimiglia code per 1 km causa incidente tra Svincolo Varazze (Km 27,2) e A10 Svincolo Celle Ligure (… - AnsaLiguria : Cade dalla moto, ragazzo muore dopo giorni di agonia. Incidente a Genova, quinta vittima da inizio anno #ANSA - rep_genova : Incidente di Rivarolo, morto il giovane caduto in moto [aggiornamento delle 12:57] - TuttoQuaNews : RT @ilsecoloxix: La Procura ha disposto l'acquisizione dei filmati di alcune telecamere per definire la dinamica dello schianto #Genova h… - ilsecoloxix : La Procura ha disposto l'acquisizione dei filmati di alcune telecamere per definire la dinamica dello schianto… -