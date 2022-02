Gavinuccio Canu morto | il cantante era scomparso da 10 giorni | il cadavere trovato in campagna

(Di sabato 19 febbraio 2022), il cantautore sassarese di 56 annil'8 febbraio, è stato riquesto pomeriggio privo di vita in unanella zona di Piandanna, vicino alla sede dell'Agenzia ...

vincenzolarosa_ : RT @chilhavistorai3: Si è conclusa purtroppo tragicamente la scomparsa del cantautore Gavinuccio Canu. Il corpo ritrovato a #Sassari tra la… - RaiTre : RT @chilhavistorai3: Si è conclusa purtroppo tragicamente la scomparsa del cantautore Gavinuccio Canu. Il corpo ritrovato a #Sassari tra la… - Telesardegna : Sassari. Ritrovato il corpo senza vita del cantautore Gavinuccio Canu - 0c2327c8323f43d : RT @sardum: Che la terra ti sia lieve Gavinù ?? - leggoit : Gavinuccio Canu, il cantante scomparso da 10 giorni trovato morto in campagna -

Gavinuccio Canu, il cantautore sassarese di 56 anni scomparso l'8 febbraio, è stato ritrovato questo pomeriggio privo di vita in una campagna nella zona di Piandanna, vicino alla sede dell'Agenzia Regionale. Dall'8 febbraio si erano perse e sue tracce e l'ultimo avvistamento del cantautore 56enne di Li Punti era stato nella zona sassarese di Piandanna.