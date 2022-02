Fosca Innocenti anticipazioni: Fosca divisa tra Marcello e Cosimo, come finirà? (Di sabato 19 febbraio 2022) Boom di ascolti settimana scorsa per la prima puntata di Fosca Innocenti, la fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada protagonista. L’attrice spagnola questa volta per Mediaset, veste i panni di una investigatrice. Una squadra tutta al femminile che si muove nelle stradine della bellissima Arezzo. Una storia che ha conquistato quasi 4 milioni di spettatori alla prima puntata e che è proseguita ieri con il secondo appuntamento su Canale 5. Non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà nella prossima puntata di Fosca Innocenti. Siete pronti per scoprire cosa vedremo nella terza puntata dal titolo Il canto del cigno che ci aspetta il 25 febbraio 2022 su Canale 5? Fosca ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 febbraio 2022) Boom di ascolti settimana scorsa per la prima puntata di, la fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada protagonista. L’attrice spagnola questa volta per Mediaset, veste i panni di una investigatrice. Una squadra tutta al femminile che si muove nelle stradine della bellissima Arezzo. Una storia che ha conquistato quasi 4 milioni di spettatori alla prima puntata e che è proseguita ieri con il secondo appuntamento su Canale 5. Non potevano quindi mancare le nostreche ci rivelano quello che accadrà nella prossima puntata di. Siete pronti per scoprire cosa vedremo nella terza puntata dal titolo Il canto del cigno che ci aspetta il 25 febbraio 2022 su Canale 5?...

Advertising

fictionmediaset : RT @fanpage: #FoscaInnocenti, la nostra intervista a Giorgia Trasselli: 'Desideravo tornare in tv' - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #FoscaInnocenti, la nostra intervista a Giorgia Trasselli: 'Desideravo tornare in tv' - angiuoniluigi : RT @fanpage: #FoscaInnocenti, la nostra intervista a Giorgia Trasselli: 'Desideravo tornare in tv' - LAlimini76 : @Anna50732053 La sconfitta di Fosca Innocenti vorrai dire, ti ricordo che la Carlucci ha fatto 20% di share, contro… - infoitcultura : Vanessa Incontrada è Fosca Innocenti nella nuova fiction -