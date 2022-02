Formigoni: “Docu-film su di me? Non temo critiche, su politica non ho cambiato idea” (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – critiche al film non ne teme: “Ci sarà certamente qualcuno dei soliti estremisti ma ormai sono ridotti allo 0,5%”. E assicura che oggi rispetto all’uomo politico che è stato, “non ho cambiato mezza idea e mezza convinzione”. Roberto Formigoni, ex presidente della Lombardia, già senatore, attualmente ai domiciliari a seguito della condanna per corruzione a 5 anni e 10 mesi nell’ambito del processo Maugeri-San Raffaele, è il protagonista di ‘Roberto F.’ Documentario scritto e raccontato da Pino Farinotti, per la regia di Nicola Tonani, che sarà presentato il 2 marzo prossimo alla Cineteca di Milano. “E’ stata un’idea del professor Farinotti – spiega Formigoni all’Adnkronos -. Ci conosciamo da tempo e ha sempre detto ‘perché non facciamo ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) –alnon ne teme: “Ci sarà certamente qualcuno dei soliti estremisti ma ormai sono ridotti allo 0,5%”. E assicura che oggi rispetto all’uomo politico che è stato, “non homezzae mezza convinzione”. Roberto, ex presidente della Lombardia, già senatore, attualmente ai domiciliari a seguito della condanna per corruzione a 5 anni e 10 mesi nell’ambito del processo Maugeri-San Raffaele, è il protagonista di ‘Roberto F.’mentario scritto e raccontato da Pino Farinotti, per la regia di Nicola Tonani, che sarà presentato il 2 marzo prossimo alla Cineteca di Milano. “E’ stata un’del professor Farinotti – spiegaall’Adnkronos -. Ci conosciamo da tempo e ha sempre detto ‘perché non facciamo ...

