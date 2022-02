Formazioni ufficiali Nantes-Paris Saint-Germain, Ligue 1 2021/2022 (Di sabato 19 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Nantes Paris Saint-Germain, sfida valevole per la 25ª giornata della Ligue 1 2021/2022. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di sabato 19 febbraio. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le Formazioni ufficiali Nantes (3-4-3): Lafont; Appiah, Castelletto, Pallois; Merlin, Chirivella, Girotto, Nukari; Blas, Kolo Muani, Simon Paris Saint-Germain (4-3-3): Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Wijnaldum, Gueye, Verratti; Messi, Mbappé, Neymar SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Ledi, sfida valevole per la 25ª giornata della. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di sabato 19 febbraio. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le(3-4-3): Lafont; Appiah, Castelletto, Pallois; Merlin, Chirivella, Girotto, Nukari; Blas, Kolo Muani, Simon(4-3-3): Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Wijnaldum, Gueye, Verratti; Messi, Mbappé, Neymar SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @OfficialUSS1919 e @acmilan - Reggina_1914 : IN CAMPO COSÍ ???? Qui per le formazioni ufficiali ???? - sportface2016 : #Ligue1, le formazioni ufficiali di #NantesPSG - SimoneCristao : RT @RadioRossonera: Siamo LIVE con il PRE-PARTITA di #SalernitanaMilan ?? ?? In onda @edohermano, @m13_leonardo, @MicheleTossani e @davideg… - YBah96 : RT @DiMarzio: #SerieA | Le formazioni ufficiali di @OfficialUSS1919 e @acmilan -