Forlì, "Sono italiana ma nata in Africa e con la pelle scura: nessuno mi affitta una casa" (Di domenica 20 febbraio 2022) Quando la sentono parlare al telefono con il suo accento romagnolo gli agenti immobiliari che chiama per cercare una casa da affittare Sono sempre gentilissimi e disponibili. Poi, però, quando leggono ...

Ultime Notizie dalla rete : Forlì Sono Forlì, "Sono italiana ma nata in Africa e con la pelle scura: nessuno mi affitta una casa" ...il suo accento romagnolo gli agenti immobiliari che chiama per cercare una casa da affittare sono ... Interpellato dal giornale sulla vicenda, il segretario di Confedilizia Forlì - Cesena, Vincenzo ...

