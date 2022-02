Fondo da 8 miliardi: il governo italiano supporta l’automotive (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo lunghe attese, dibattiti e confronti, il governo italiano è sceso in campo per dare un supporto concreto all’industria automobilistica. Gli obiettivi principali da raggiungere sono due: il finanziamento di nuovi incentivi e la riconversione dell’intera filiera. Per questo motivo si è dato il via libera ad un Fondo da 8 miliardi di euro che Leggi su periodicodaily (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo lunghe attese, dibattiti e confronti, ilè sceso in campo per dare un supporto concreto all’industria automobilistica. Gli obiettivi principali da raggiungere sono due: il finanziamento di nuovi incentivi e la riconversione dell’intera filiera. Per questo motivo si è dato il via libera ad unda 8di euro che

Advertising

Brunigghiu : RT @SalvaCostanzo: 8 miliardi a fondo perduto in 8 anni all' automotive. Più quelli degli anni passati. Cifre enormi date. Ora, senza arriv… - ernestocaprari : RT @DeShindig: Poteva mancare lo stravolgimento della realtà del @fattoquotidiano? Non poteva mancare Governo ha messo su bollette 10,2 m… - g_l_morotti : RT @DeShindig: Poteva mancare lo stravolgimento della realtà del @fattoquotidiano? Non poteva mancare Governo ha messo su bollette 10,2 m… - Avevaragionemin : RT @SalvaCostanzo: 8 miliardi a fondo perduto in 8 anni all' automotive. Più quelli degli anni passati. Cifre enormi date. Ora, senza arriv… - bellaotero82 : RT @DeShindig: Poteva mancare lo stravolgimento della realtà del @fattoquotidiano? Non poteva mancare Governo ha messo su bollette 10,2 m… -