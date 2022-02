Foibe, in Puglia anche Emiliano vota per chiudere gli spazi ai negazionisti. E l’Anpi s’infuria (Di sabato 19 febbraio 2022) Non è chiaro se ci abbiano messo tutto questo tempo per riprendersi dallo choc, se ne siano accorti in ritardo e se, cercando un argomento per polemizzare, non avessero nulla più di recente. Fatto sta che il quotidiano il Domani ieri ha dato ampio spazio alla reazione furiosa dell’Anpi a una mozione sulle Foibe votata dalla Regione Puglia dieci giorni fa. Emiliano vota la mozione sul Giorno del Ricordo I fatti e le tempistiche sono questi: l’8 febbraio, a ridosso del Giorno del Ricordo, il consiglio regionale della Puglia, pressoché all’unanimità (solo due astenuti), vota una mozione sulle Foibe, promossa dal centrodestra, che da un lato impegna l’ente a promuovere degne celebrazioni della ricorrenza e dall’altro ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) Non è chiaro se ci abbiano messo tutto questo tempo per riprendersi dallo choc, se ne siano accorti in ritardo e se, cercando un argomento per polemizzare, non avessero nulla più di recente. Fatto sta che il quotidiano il Domani ieri ha dato ampioo alla reazione furiosa dela una mozione sulleta dalla Regionedieci giorni fa.la mozione sul Giorno del Ricordo I fatti e le tempistiche sono questi: l’8 febbraio, a ridosso del Giorno del Ricordo, il consiglio regionale della, pressoché all’unanimità (solo due astenuti),una mozione sulle, promossa dal centrodestra, che da un lato impegna l’ente a promuovere degne celebrazioni della ricorrenza e dall’altro ...

Ultime Notizie dalla rete : Foibe Puglia Emiliano vota la mozione leghista sulle foibe. L'Anpi: "Grottesca caricatura" ...italiani (Anpi) ha duramente criticato il presidente della Puglia di centrosinistra Michele Emiliano e gli altri consiglieri regionali che hanno votato una mozione sul Giorno del ricordo delle foibe ...

La Puglia non dimentica le foibe Quotidiano del Sud Emiliano vota la mozione leghista sulle foibe. L’Anpi: «Grottesca caricatura» Il punto più controverso della mozione votata in Puglia è quello in cui si chiede al governo regionale di condannare e togliere i finanziamenti a quelle organizzazioni «che negano, giustificano o ...

La Puglia non dimentica le foibe Così ieri è cominciata la mattinata in consiglio regionale nel corso della quale è stato ricordato l’orrore delle foibe avvenuti durante e dopo ... quelli della Presidente del Consiglio regionale ...

