Firenze | l' incontro di vescovi e sindaci del Mediterraneo | il programma

Di sabato 19 febbraio 2022

Il capoluogo diventa per cinque giorni capitale del Vecchio Continente con rappresentanti da tutta ...... ha voluto invece sottolineare: "Ricordando Giorgio La Pira vorrei dire che questa conferenza sul Mediterraneo sarà l'della 'spes contra spem' che ha segnato la storia di. Perché se ...Mercoledì 23 febbraio 2022, alle ore 18.00, New York University Florence propone l'incontro online in lingua inglese sul ... ed è ancora fonte di dibattito – che il primo Duca di Firenze aveva la ...Firenze, 19 febbraio 2022 - Firenze capitale del Mediterraneo. Cinque giorni di incontri e confronti. Con le riunioni dei vescovi e dei sindaci delle città che si affacciano appunto sul Mediterraneo.