Fiorentina | si pesca in Ligue1 per la difesa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina pesca

Calciomercato.com

... e quindiin Spagna, il giocatore che non l'avrebbe dovuto far rimpiangere. Per 12 miliardi ... Felipe Melo Il 15 Luglio del 2009 la Juventus fa un colpo importante, strappa allaper 25 ...All'82', Strijdonckal centro Mulazzi, che non riesce a concludere in maniera efficace. L'... Bianconeri lanciati dopo l'ultima vittoria casalinga contro la, un 4 - 0 in cui il dominio ...Il Tottenham di Antonio Conte si inserisce nella corsa a Milenkovic: il difensore della Fiorentina potrebbe sfumare per Juventus e Milan ...Non sono mancate le sorprese, dall’ottima stagione della Cremonese e della Fiorentina, alle delusioni Parma e Roma. I crociati in Serie B e gli uomini di Mourinho in A, hanno giocato sotto le ...