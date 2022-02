Fiorentina, Italiano ha deciso per la porta: il titolare sarà lui! (Di sabato 19 febbraio 2022) La Fiorentina ha di fronte a se un match veramente difficile contro l’Atalanta. Dopo la partenza di Valhovic le certezze sono calate ma c’è una novità che riguarda, questa volta, i portieri. Dragowski Terracciano Fiorentina Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere dei viola per questa sfida sarà Bart?omiej Dr?gowski. Terracciano è out per una tonsillite e non è stato convocato. Sono passati ormai diversi mesi dall’ultima partita in cui il polacco a giocato titolare visto che Terracciano lo ha sostituito a tempo pieno. Ora Dragowski dovrà dimostrare di essere all’altezza del compito per tornare tra le grazie del tecnico Vincenzo Italiano. Francesco Canu Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) Laha di fronte a se un match veramente difficile contro l’Atalanta. Dopo la partenza di Valhovic le certezze sono calate ma c’è una novità che riguarda, questa volta, i portieri. Dragowski TerraccianoSecondo quanto rito dalla Gazzetta dello Sport, il portiere dei viola per questa sfidaBart?omiej Dr?gowski. Terracciano è out per una tonsillite e non è stato convocato. Sono passati ormai diversi mesi dall’ultima partita in cui il polacco a giocatovisto che Terracciano lo ha sostituito a tempo pieno. Ora Dragowski dovrà dimostrare di essere all’altezza del compito per tornare tra le grazie del tecnico Vincenzo. Francesco Canu

