Fiorentina-Atalanta | i convocati di Gasperini | assente Muriel

(Di sabato 19 febbraio 2022) Sono 20 i giocatorida Gian Pieroper la trasferta di Firenze contro la, match valido per la 26a giornata di Serie A. Spicca l’assenza di Luisa causa di un problema muscolare al flessore della coscia destra accusato al termine del primo tempo nel match contro l’Olympiacos: dovrà restare fermo per alcune settimane. Fuori anche Palomino, Miranchuk e Duvan Zapata. Spazio al solito 3-4-1-2: Boga e Pasalic completeranno il pacchetto offensivo con Koopmeiners a supporto sulla trequarti. In mezzo al campo torna la coppia De Roon-Freuler, con Hateboer e Zappacosta sulle corsie esterne. Musso andrà tra i pali con Toloi, Demiral e Djimsiti che si piazzeranno in difesa. Inoltre oggi la squadra, prima della partenza per Firenze, è stata informata dell’avvenuta cessione. Al momento non ci ...

L'ultima squadra del nostro Paese a passare in mani statunitensi è l', che in giornata ha ... dopo Bologna,, Genoa, Milan, Roma, Spezia, Venezia, Pisa, Parma, Ascoli e Spal. I ...Emergenza totale in attacco per l'che si presenterà a Firenze senza centravanti di ...Sono 20 i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina, match valido per la 26a giornata di Serie A. Spicca l’assenza di Luis Muriel a causa di un ...Ieri, dopo il pareggio per 1-1 nel Derby della Mole, Massimiliano Allegri ha parlato delle squadre coinvolte nella corsa Champions: "Oltre all'Atalanta, c'è la Lazio, che ormai è rientrata e poi ...