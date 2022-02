Fiorello aggiunge la sesta data all’Europauditorium di Bologna

(Di domenica 20 febbraio 2022)per Rosariodi, per fare fronte alle numerosissime richieste: oltre agli appuntamenti con ‘presenta:!’ già annunciati del 22, 23 e 24 febbraio e del 23 e 24 marzo, siora quello di martedì 22 marzo (ore 21). Lo showman torna al calore del pubblico in teatro con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione con improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta musicale fluida e l’innesto di momenti di ...

