Finalmente il Governo si ricorda di loro: c'è il fondo per le famiglie di medici e infermieri morti di Covid (Di sabato 19 febbraio 2022) L'indennizzo riguarda i medici non convenzionati Inail, ovvero non dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, che rappresentano oltre la metà dei medici deceduti. 'Abbiamo stanziato 15 milioni di ... Leggi su globalist (Di sabato 19 febbraio 2022) L'indennizzo riguarda inon convenzionati Inail, ovvero non dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, che rappresentano oltre la metà deideceduti. 'Abbiamo stanziato 15 milioni di ...

Advertising

senborgonzoni : Grazie alla #Lega in arrivo un segnale concreto per abbattere il caro energia. Dopo le battaglie, finalmente qualco… - GuidoDeMartini : UN PRIMO, PICCOLO RAGGIO DI LUCE NEL BUIO. É poco ma è un inizio. L’importante è che il governo sia andato sotto su… - emmabonino : La riforma Cartabia tocca dei punti rilevanti e noi l’appoggeremo senza problemi. Ma penso che il governo dovrebbe… - Io60921058 : RT @Il_Collettore: “Il Green Pass si rifiutano di eliminarlo perché è l’unica cosa che tiene in piedi questo governo” Un Cruciani strepitos… - IvanAgr66 : RT @Il_Collettore: “Il Green Pass si rifiutano di eliminarlo perché è l’unica cosa che tiene in piedi questo governo” Un Cruciani strepitos… -