Fiat e non solo - Aria di samba | i modelli brasiliani non disponibili in Europa FOTO GALLERY

Nel 2021 in Brasile sono state vendute oltre 1,55 milioni di auto, a cui si sono affiancati più di 416 mila veicoli commerciali, tra i quali non manca il pick-up Fiat Strada, in assoluto il mezzo a quattro ruote con più immatricolazioni all'ombra del Cristo Redentore. Del resto, proprio il marchio Fiat è quello più gettonato nel Paese sudamericano: se consideriamo la somma tra i mezzi da lavoro e le normali vetture, oltre un veicolo su cinque (21,8%) di quelli consegnati lo scorso anno ha i loghi della Casa di Torino. Una lotta europea. Se invece ci limitiamo ad analizzare il solo settore delle automobili, a prevalere è la Volkswagen, che nello scorso anno ha raggiunto una quota del 17,2% del mercato, contro il 14,5% del costruttore italiano, al contrario imbattibile tra i veicoli commerciali: in questo caso la fetta è del 49%

