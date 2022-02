Festival di San Marino, vince Achille Lauro. Ci vediamo all’Eurovision (Di domenica 20 febbraio 2022) L’ultimo ad esibirsi è stato Al Bano. Un classicone: Felicità. Poi l’annuncio: al prossimo Eurovision Song Contest sarà Achille Lauro a portare i colori di San Marino. Il premio Radio e Tv è stato vinto sempre da Achille Lauro mentre il premio della critica invece è stato vinto da Mate per la sua Dna. Non chiaro il premio speciale al turismo San Marino: è stato annunciato sul palco per Ivana Spagna ma poi si è scoperto essere uno scherzo della trasmissione tv Le Iene. Leggi anche: Festival di San Marino, i cantanti che sognano l’Eurovision. «Sul palco con Mahmood e Blanco? Stiamo calmi» – Il video Achille Lauro, Al Bano e la giuria di Mogol: tutto quello che c’è da sapere sul Festival di San ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) L’ultimo ad esibirsi è stato Al Bano. Un classicone: Felicità. Poi l’annuncio: al prossimo Eurovision Song Contest saràa portare i colori di San. Il premio Radio e Tv è stato vinto sempre damentre il premio della critica invece è stato vinto da Mate per la sua Dna. Non chiaro il premio speciale al turismo San: è stato annunciato sul palco per Ivana Spagna ma poi si è scoperto essere uno scherzo della trasmissione tv Le Iene. Leggi anche:di San, i cantanti che sognano l’Eurovision. «Sul palco con Mahmood e Blanco? Stiamo calmi» – Il video, Al Bano e la giuria di Mogol: tutto quello che c’è da sapere suldi San ...

Advertising

SanMarino_RTV : Achille Lauro con Stripper vince il festival Una voce per San Marino 2022 ???? #UnaVocePerSanMarino #SanMarino… - _9_hopeful_9_ : @sono_piena All'Eurovision bisognerebbe sempre votare per la CANZONE preferita/ARTISTA preferito, non per lo stato.… - infoitcultura : Festival di San Marino, i cantanti che sognano l’Eurovision. «Sul palco con Mahmood e Blanco? Stiamo calmi» – Il vi… - infoitcultura : Festival di San Marino, Achille Lauro arriva sul palco con la sua “Stripper” (ma senza scandali) - davided81 : RT @QuartoRuggiero: Achille Lauro che dopo il flop di Sanremo vince il festival di San Marino e andrà all'Eurovision. #UnaVocePerSanMarino… -