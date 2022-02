Festival di San Marino, la sferzata del presidente della giuria Mogol: «Sanremo? Non l’ho visto» – Il video (Di sabato 19 febbraio 2022) Sferzante, distaccato e con una battuta alla fine che lascia intendere qualche polemica. A San Marino l’ospite d’onore è Mogol. Al secolo Giulio Rapetti, dagli anni ’50 ha lavorato ad alcuni dei testi più famosi nella canzone italiana. Dal 2018 è presidente della Siae, la società che si occupa di diritto d’autore in Italia. Mogol è il presidente della giuria di Una voce per San Marino, il Festival che deciderà chi dovrà rappresentare il micro Stato all’Eurovision Song Contest. In un’intervista girata con Open gli è stato chiesto un parere sul Festival di Sanremo. La risposta è stata netta: «Non l’ho visto». Nei giorni prima del ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022) Sferzante, distaccato e con una battuta alla fine che lascia intendere qualche polemica. A Sanl’ospite d’onore è. Al secolo Giulio Rapetti, dagli anni ’50 ha lavorato ad alcuni dei testi più famosi nella canzone italiana. Dal 2018 èSiae, la società che si occupa di diritto d’autore in Italia.è ildi Una voce per San, ilche deciderà chi dovrà rappresentare il micro Stato all’Eurovision Song Contest. In un’intervista girata con Open gli è stato chiesto un parere suldi. La risposta è stata netta: «Non». Nei giorni prima del ...

Advertising

badliar__ : 40 euro di vinile e questo si è stipato la meglio canzone per il festival di san marino così poi ci caccia un album… - ferropausini : Io fino ad un anno fa: ma cosa mi importa dell'Eurovision Io adesso che guardo pure festival di San Marino perchè i… - Flavian52490050 : 'TANTISSIMO' 'Le Vibrazioni' Festival di San Remo 2022 Una delle mie preferite ,presentate quest'anno ?????? - IndigoAddicted : RT @silviawoot: I cantanti dal 2023: Festival di Una voce per Sanremo San Marino #UnaVocePerSanMarino htt… - Danky1237999 : @ItsByeBitch Amo è il festival di San Marino per scegliere chi li rappresenta all'Eurovision è tipo un loro Sanremo… -