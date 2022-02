Festival di San Marino, Achille Lauro arriva sul palco con la sua “Stripper” (ma senza scandali) (Di sabato 19 febbraio 2022) Petto nudo. Completo di velluto. E soprattutto una canzone che sembra funzionare meglio di quella portata al Festival di Sanremo. A San Marino sul palco di Una voce per San Marino arriva Achille Lauro, l’unico cantante dell’Ariston ad essersi presentato anche su questo palco. Qui presenta Stripper, canzone dai toni punk che sembra funzionare meglio del brano portato all’Ariston: Domenica. Ancora una volta ci aspettava una performance ai limiti della censura, invece Lauro ha scelto la linea morbida. Alla fine dell’esibizione si è tolto giusto la giacca. Secondo le quotazioni, per lui vincere questo Festival dovrebbe essere un rigore a porta vuota. Vedremo cosa deciderà la giuria. February 19, 2022 ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022) Petto nudo. Completo di velluto. E soprattutto una canzone che sembra funzionare meglio di quella portata aldi Sanremo. A Sansuldi Una voce per San, l’unico cantante dell’Ariston ad essersi presentato anche su questo. Qui presenta, canzone dai toni punk che sembra funzionare meglio del brano portato all’Ariston: Domenica. Ancora una volta ci aspettava una performance ai limiti della censura, inveceha scelto la linea morbida. Alla fine dell’esibizione si è tolto giusto la giacca. Secondo le quotazioni, per lui vincere questodovrebbe essere un rigore a porta vuota. Vedremo cosa deciderà la giuria. February 19, 2022 ...

arevenclawbitch : RT @silviawoot: I cantanti dal 2023: Festival di Una voce per Sanremo San Marino #UnaVocePerSanMarino htt… - _Aldarion_ : RT @silviawoot: I cantanti dal 2023: Festival di Una voce per Sanremo San Marino #UnaVocePerSanMarino htt… - Mariell81093028 : RT @Open_gol: Quasi un esempio di sobrietà #AchilleLauro #UnaVocePerSanMarino - Matolas : E poi come mai Francesco Monte partecipa al Festival di San Marino? Non dovrebbero partecipare solo cantanti sammar… - quthb8811 : Ma non è il festival di San Marino? Cosa ci fa un italiano? #UnaVocePerSanMarino -