Ferrari-Mercedes, "qualcuno ha toppato di brutto": terrore a Maranello, la nuova auto un flop? (Di sabato 19 febbraio 2022) Al via della prossima stagione di Formula 1 manca più di un mese. Nella settimana che si sta per concludere sono state presentate la nuova Mercedes e la nuova Ferrari. Vetture stravolte, come è stato stravolto il regolamento: si entra in una nuova era della F1 e, tecnicamente, si riparte alla pari. O meglio, l'occasione è ghiottissima per tornare competitivi, poiché Mercedes e Red Bull non conserveranno i vantaggi acquisiti negli anni precedenti. Ma, forse, qualcuno tra Merecedes e Ferrari ha sbagliato tutto. Perché? Presto detto: le due vetture sono una l'esatto opposto dell'altra, insomma le nuove regole sono state interpretate in modo diametralmente opposto. E, come spiega Umberto Zapelloni sul Giornale, "qualcuno ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Al via della prossima stagione di Formula 1 manca più di un mese. Nella settimana che si sta per concludere sono state presentate lae la. Vetture stravolte, come è stato stravolto il regolamento: si entra in unaera della F1 e, tecnicamente, si riparte alla pari. O meglio, l'occasione è ghiottissima per tornare competitivi, poichée Red Bull non conserveranno i vantaggi acquisiti negli anni precedenti. Ma, forse,tra Merecedes eha sbagliato tutto. Perché? Presto detto: le due vetture sono una l'esatto opposto dell'altra, insomma le nuove regole sono state interpretate in modo diametralmente opposto. E, come spiega Umberto Zapelloni sul Giornale, "ha ...

