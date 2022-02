Federica Calemme parla dei messaggi che le ha inviato Alex Belli | Il retroscena (Di sabato 19 febbraio 2022) Federica Calemme dai microfoni di Casa Chi parla dei messaggi ricevuti da Alex Belli: “ho percepito che poteva esserci un secondo fine” Federica Calemme intervenuta a Casa Chi qualche giorno fa ha svelato dei retroscena su Alex Belli. Lui le ha inviato dei messaggi prima di incontrarlo al Grande Fratello Vip. La modella ha svelato che le ha chiesto di posare nel suo studio ma che lui “aveva un secondo fine con me”. Le sue parole: “Voglio chiarire di non essere mai stata la musa di Belli. Dicono questa storia, ma non è vera. Lui va a dire che ha avuto delle mie foto in agenzia e che mi ha scartata, altra grossa bugia. Non ho mai inviato ... Leggi su 361magazine (Di sabato 19 febbraio 2022)dai microfoni di Casa Chideiricevuti da: “ho percepito che poteva esserci un secondo fine”intervenuta a Casa Chi qualche giorno fa ha svelato deisu. Lui le hadeiprima di incontrarlo al Grande Fratello Vip. La modella ha svelato che le ha chiesto di posare nel suo studio ma che lui “aveva un secondo fine con me”. Le sue parole: “Voglio chiarire di non essere mai stata la musa di. Dicono questa storia, ma non è vera. Lui va a dire che ha avuto delle mie foto in agenzia e che mi ha scartata, altra grossa bugia. Non ho mai...

Advertising

361_magazine : Federica Calemme dai microfoni di Casa Chi parla dei messaggi ricevuti da Alex Belli: 'ho percepito che poteva esse… - ParliamoDiNews : Federica Calemme smaschera Alex Belli: `Aveva un secondo fine con me` #grandefratellovip - zazoomblog : Federica Calemme smaschera Alex Belli: “Aveva un secondo fine con me” - #Federica #Calemme #smaschera #Belli: - StraNotizie : Federica Calemme smaschera Alex Belli: “Aveva un secondo fine con me” - aaridaje : chi è quest’altra persona che è salita it sound like federica calemme -