Fedeltà | il pirla dell’epoca di Tinder e la mia perversione per la graniglia

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ho un amico secondo il quale ero l’unica ottenne, la prima volta in cui vidi Manhattan, a tifare per la sì e no quarantenne stronza e non per la diciassettenne ingenua. Secondo il mio amico sono stata anche l’unica ventenne e trentenne e quarantenne: secondo il mio amico tutte le persone sensate tifano Tracy-la-scognomata, io sola tifo Mary Wilkie. Ma io dico: come si fa a tifare per la ragazzina innocente, cosa ci dobbiamo dire io e l’aborigena innocente? C’è un momento, in, in cui lei – la sì e no quarantenne neppure particolarmente stronza, ma insomma adulta – se ne va di casa, e va dalla madre. Va dalla madre e poi si scoccia quando la madre s’impiccia; ma d’altra parte, se Brooke non si fosse presentata a casa di Stephanie senza sensatezza alcuna, Beautiful sarebbe già finito da decenni. Comunque, la madre s’impiccia di cosa sia successo tra lei e il ...