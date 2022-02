Febbre alta all'improvviso, Emma muore a due anni: 'Leucemia fulminante'. Il dolore della madre (Di sabato 19 febbraio 2022) Febbre alta, corsa in ospedale e trasferimento d'urgenza ad Ancona: tutto inutile. Per la piccola Emma Di Carlantoniodi non c'è stato scampo. La tragedia che ha colpito San Benedetto del Tronto, ... Leggi su leggo (Di sabato 19 febbraio 2022), corsa in ospedale e trasferimento d'urgenza ad Ancona: tutto inutile. Per la piccolaDi Carlantoniodi non c'è stato scampo. La tragedia che ha colpito San Benedetto del Tronto, ...

Advertising

cocchi2a : RT @dukana2: I “tamponati” ??senza averne diritto e senza necessità perché stavano bene (anche #Bardi)??Mentre altri aspettavano con la febb… - pills_ofscience : @LolloPirate Le dico che anche la febbre alta figura come effetto 'grave'. - lucacozzuto : @IzzoEdo Come sai non le ho mai ignorate. Qui in Catalogna il picco di TI ha seguito quello di Delta, mentre Omicro… - DarkLadyMouse : @CGzibordi @KateFont73 @natascia725 Cazzata. I medici prescrivono ciò che è necessario, ma ovviamente se risultassi… - CTAMELLINI : @JustPaolaC Immagini la febbre venendo a contatto con il virus senza vaccinazione! A febbraio 2020, quando non si… -