Fassino (PD): ci sono le condizioni perché un italiano sia il prossimo Segretario Generale della NATO (Di sabato 19 febbraio 2022) Piero Fassino ad Omnibus : sono molti anni che il vertice della NATO è rappresentato da un esponente del Nord Europa: che si possa pensare ad un candidato del Sud Europa e che questo sia italiano, ci ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 febbraio 2022) Pieroad Omnibus :molti anni che il verticeè rappresentato da un esponente del Nord Europa: che si possa pensare ad un candidato del Sud Europa e che questo sia, ci ...

Advertising

TgLa7 : Stamani ad @OmnibusLa7 con @FredianoFinucci @pierofassino @pdnetwork #NATO - OmnibusLa7 : Stamani ad @OmnibusLa7 con @FredianoFinucci @pierofassino @pdnetwork #NATO - FredianoFinucci : Stamani ad @OmnibusLa7 con @FredianoFinucci @pierofassino @pdnetwork #NATO @NATOFoundation @ItalyatNATO @NATO… - Mt007Romagna : #omnibusla7 Fassino, ricorda che sono gli italiani storicamente ad esser andati come campagna militare in Russia e… - SergioBenassi2 : #omnibusLa7 Ridicoli Fassino e i suoi compagni ex post comunisti, ieri gridavano per le piazze: Yankee go home,fuor… -