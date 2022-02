Advertising

italiaserait : Farmacie, prorogato al 16 maggio progetto iniziative sostenibilità farmacisti - lifestyleblogit : Farmacie, prorogato al 16 maggio progetto iniziative sostenibilità farmacisti - -

Ultime Notizie dalla rete : Farmacie prorogato

Adnkronos

FarmacistaGreen, l'iniziativa che premia le migliori iniziative di sostenibilitàambientale legate alla salute realizzate dai farmacisti italiani, è prorogata fino al 16 maggio 2022. Lo rendono noto la ...I vari governi che si sono succeduto hanno semprele concessioni demaniali marittime, in ... in questo calderone vi è di tutto, dai servizi di ristorazione, cresciuto del 52%, alle, ...(Adnkronos) – FarmacistaGreen, l’iniziativa che premia le migliori iniziative di sostenibilità ambientale legate alla salute realizzate dai farmacisti italiani, è prorogata fino al 16 maggio 2022. Lo ...È stato prorogato fino al 12 febbraio il servizio in farmacia delle ... Il servizio di prenotazione iniziato il 1° aprile 2021 ha fatto registrare nelle farmacie di Verona e provincia 93.750 ...