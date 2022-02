F1, Test Barcellona 2022: programma, orari, tv, streaming (Di sabato 19 febbraio 2022) Tutto è pronto in quel di Barcellona per la prima settimana di Test del Mondiale F1 2022. Si accendono i motori dopo le presentazioni di settimana scorsa per una stagione da non perdere. Regna infatti l’incertezza dopo uno dei cambi regolamentari più significativi dell’era moderna. Mercedes e Red Bull sono pronte a fronteggiarsi nuovamente nell’impianto iberico che come da tradizione accoglie i Test pre-stagionali. A differenza degli ultimi anni non sarà l’unico tracciato impiegato nell’importantissima fase che precederà di qualche settimana il Mondiale. Attesa anche la Ferrari con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. Ricordiamo infatti che i protagonisti si dirigeranno in Bahrain per una serie di giornate che si disputeranno nel medesimo impianto che aprirà il 2022. Ricordiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Tutto è pronto in quel diper la prima settimana didel Mondiale F1. Si accendono i motori dopo le presentazioni di settimana scorsa per una stagione da non perdere. Regna infatti l’incertezza dopo uno dei cambi regolamentari più significativi dell’era moderna. Mercedes e Red Bull sono pronte a fronteggiarsi nuovamente nell’impianto iberico che come da tradizione accoglie ipre-stagionali. A differenza degli ultimi anni non sarà l’unico tracciato impiegato nell’importantissima fase che precederà di qualche settimana il Mondiale. Attesa anche la Ferrari con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. Ricordiamo infatti che i protagonisti si dirigeranno in Bahrain per una serie di giornate che si disputeranno nel medesimo impianto che aprirà il. Ricordiamo ...

