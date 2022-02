Eurovision 2022 | Achille Lauro rappresenterà San Marino

(Di domenica 20 febbraio 2022)va all’Eurovsion Song Contestin rappresentanza dello Stato di San. Il cantante italiano è stato designato come rappresentante della Repubblica del Titano con la vittoria del contest Una voce per San. Un trionfo pressoché annunciato sin da principio, da quando l’artista era stato inserito tra i partecipanti alla selezione sanmarinese. (in aggiornamento)

Botta di nostalgia quando sul palco è salito il superospite della serata, Al Bano , sciarpa azzurra e Borsalino bianco, per cantare la canzone che portò nel 1976 all'song contest insieme a ...Non potrà dunque partecipare e competere per arrivare a Torino e rappresentare il piccolo Stato all'Song Contest. Diversi i 'big' italiani che hanno colto l'opportunità della finale, ...Achille Lauro si aggiudica la finale di Una voce per San Marino, il festival che (in caso di vittoria) garantisce l’ingresso all’Eurovision Song Contest che si svolgerà a maggio a Torino, a cui ...(ANSA) - SAN MARINO, 20 FEB - Achille Lauro, superfavorito alla vigilia e in pole anche per i bookmakers, con 'Stripper' ha vinto la prima edizione di 'Una Voce per San Marino' e parteciperà come ...