Esonero Allegri, la Juventus valuta la situazione: i dettagli (Di sabato 19 febbraio 2022) . I vertici bianconeri sono molto delusi dopo i risultati dell’ultima settimana Il pareggio con il Torino ha messo nuovamente in luce i limiti del gioco della ‘Vecchia Signora’. I soldi spesi sul mercato avrebbero dovuto portare uno slancio diverso. Il risultato dello Stadium non sorride ai L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) . I vertici bianconeri sono molto delusi dopo i risultati dell’ultima settimana Il pareggio con il Torino ha messo nuovamente in luce i limiti del gioco della ‘Vecchia Signora’. I soldi spesi sul mercato avrebbero dovuto portare uno slancio diverso. Il risultato dello Stadium non sorride ai L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

mayberaz : RT @_orialismo_: meeting online tra la dirigenza della juve per salvare la stagione,si valuta l'esonero di allegri - tizianorosadoni : @kravotz @xxfrank35 @juanito92e @prenderelebola Dove si firma? Se ci aggiungi l'esonero di Allegri, sottoscrivo adesso. - noianononhodet1 : @FrancisJUnder12 rifiutato Andreazzoli come vice e ghettizzato Tudor è lui che si è cercato l'esonero. Ma nel caso… - CapiscerDiTutto : RT @_orialismo_: meeting online tra la dirigenza della juve per salvare la stagione,si valuta l'esonero di allegri - Smargiasso1975_ : RT @_orialismo_: meeting online tra la dirigenza della juve per salvare la stagione,si valuta l'esonero di allegri -

Ultime Notizie dalla rete : Esonero Allegri Messi e Ronaldo, rigori sbagliati e risultati deludenti - Il crepuscolo degli dei ... una scelta rapida e fulminea pur di abbandonare la nave Juventus dopo l'arrivo di Allegri. Un ... La sua fuga, però, non ha portato a niente di buono: prima l'esonero di Solskjaer, poi l'arrivo di ...

Rinaudo: "Spalletti ha portato qualcosa in più al Napoli, ora la città merita un passo avanti" ... ndr), così come Colantuono per cui mi dispiace per l'esonero. Nicola sa lavorare bene sui ... Credo che, con l'aiuto della società e dell'allenatore Allegri, rivedremo presto la Juventus che siamo ...

Esonero Allegri, la Juventus valuta la situazione: i dettagli Inews24 Esonero Allegri, la Juventus valuta la situazione: i dettagli Il confronto con la classifica dello scorso anno mostra come la Juventus abbia dopo 26 giornate ben 8 punti in meno (47 in questa stagione, 55 nella passata). Nel 2021 Andrea Pirlo era ancora ancorato ...

Rinaudo: “Allegri uomo giusto per rivedere la vera Juventus” L'ex giocatore della Juventus ha parlato del momento che stanno vivendo i bianconeri e degli sviluppi futuri della squadra in vista del proseguo della stagione ...

... una scelta rapida e fulminea pur di abbandonare la nave Juventus dopo l'arrivo di. Un ... La sua fuga, però, non ha portato a niente di buono: prima l'di Solskjaer, poi l'arrivo di ...... ndr), così come Colantuono per cui mi dispiace per l'. Nicola sa lavorare bene sui ... Credo che, con l'aiuto della società e dell'allenatore, rivedremo presto la Juventus che siamo ...Il confronto con la classifica dello scorso anno mostra come la Juventus abbia dopo 26 giornate ben 8 punti in meno (47 in questa stagione, 55 nella passata). Nel 2021 Andrea Pirlo era ancora ancorato ...L'ex giocatore della Juventus ha parlato del momento che stanno vivendo i bianconeri e degli sviluppi futuri della squadra in vista del proseguo della stagione ...