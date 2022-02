Equitazione | Dressage World Cup Neumünster 2022 | lo Short Grand Prix va a Jessica von Bredow-Werndl

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo oltre due mesi di stop è ripresa oggi la Coppa del Mondo 2021-didell’: loGrandella quinta tappa, scattata a, in Germania, dove ilFreestyle di domani chiuderà i giochi ed assegnerà altri punti nella competizione, registra la doppietta delle principali atlete di casa. In testa alla graduatoria odierna infatti si trova la tedescavonsu TSF Dalera BB, prima con 84.395, la quale precede la connazionale Isabell Werth su DSP Quantaz, seconda con 78.553, infine completa il podio la danese Nanna Skodborg Merrald su Atterupgaards Orthilia con 77.921. CLASSIFICA...

