Energia: per il fotovoltaico in Puglia il consumo di suolo è quasi doppio rispetto alla media nazionale Coldiretti (Di sabato 19 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Via libera per il 2022 agli incentivi per nuovi impianti biogas di piccola taglia fino a 300 Kw per potenziare la produzione di Energia rinnovabili in un momento di grande criticità, contro le speculazioni sui prezzi ma anche per cogliere le opportunità che vengono dall'agricoltura per le fonti rinnovabili. A darne notizia è Coldiretti Puglia, in riferimento all'emendamento nell'ambito del decreto Milleproroghe, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, con la proroga dei sostegni richiesta e fortemente sostenuta dalla Coldiretti. Si combatte così il deficit energetico del Paese ma si sostiene anche il percorso di transizione ecologica in una ottica di economia circolare che consente di trasformare gli ...

