Elezioni | Letta a Calenda | “Nel 2023 vinceremo insieme”

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono sicuro che ci troveremoalle prossime politiche”. Così Enricoal congresso di Azione. “Sono sicuro chefaremo grandi cose per il nostro Paese, sono sicuro che voi giocherete un ruolo importante e e che, senza ambiguità tra di noi,lepolitiche dele daremo un governo riformista e europeista a questo Paese”. “State trasmettendo buona energia a un Paese che ha bisogno di buona politica. Questo è fondamentale. Vorrei ringraziareper questo impegno. Guardiamo a questo impegno con grande attenzione fin dall’inizio”, ha detto ancora il segretario del Pd, aggiungendo: “Sono qui per confermare la voglia di fare strada”. L'articolo proviene da ...

Così Enricoal congresso di Azione. "Sono sicuro che insieme faremo grandi cose per il nostro ... senza ambiguità tra di noi, vinceremo lepolitiche del 2023 e daremo un governo ...sogna in grande Intervenuto al congresso di Azione,si è detto assolutamente convinto che in occasione dellepolitiche , che (salvo imprevisti) dovrebbero tenersi nel 2023, si ...spingendoli ad occuparsi delle prossime elezioni – perché intanto, solo a questo pensano – senza attestarsi sul fronte dei provvedimenti del governo. E l’unico vero terreno alternativo è quello della ...Il segretario del Pd Enrico Letta apre ad Azione, il partito politico fondato da Carlo Calenda, in vista delle elezioni governative del prossimo anno. Il numero uno dei Dem è intervenuto al congresso ...