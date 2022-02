Elettra Lamborghini, bikini a Miami? Impossibile contenere le forme: immagini "fortissime" | Guarda (Di sabato 19 febbraio 2022) Mamma mia, che Elettra Lamborghini. Si torna a parlare dell'ereditiera e cantante, ma non per le polemiche sollevate dall'intervista a Francesca Fagnani, non trasmessa dopo che Elettra aveva chiesto di tagliare alcune parti. Si parla di lei per un bikini pazzesco. Già, Elettra Lamborghini si sta concedendo un break al caldo di Miami, in Florida, tra mare, sole e spiaggia, il tutto insieme al suo inseparabile cagnolino. E in una story su Instagram, la Lamborghini ha mostrato a tutti i suoi seguaci il due pezzi giallo con cui si è palesata in spiaggia. Una foto in cui risaltano le forme giunoniche di Elettra e il suo meraviglioso fisico. E quel costumino, per contenere il seno della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Mamma mia, che. Si torna a parlare dell'ereditiera e cantante, ma non per le polemiche sollevate dall'intervista a Francesca Fagnani, non trasmessa dopo cheaveva chiesto di tagliare alcune parti. Si parla di lei per unpazzesco. Già,si sta concedendo un break al caldo di, in Florida, tra mare, sole e spiaggia, il tutto insieme al suo inseparabile cagnolino. E in una story su Instagram, laha mostrato a tutti i suoi seguaci il due pezzi giallo con cui si è palesata in spiaggia. Una foto in cui risaltano legiunoniche die il suo meraviglioso fisico. E quel costumino, peril seno della ...

