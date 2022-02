El Mundo Deportivo e le lacrime di Ferran Torres dopo Barcellona-Napoli | “sa di esser costato tanto”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 febbraio 2022)è finita in pareggio, è ancora tutto in ballo, c’è da giocare una partita di ritorno, eppure la reazione dial termine del match è stata drammatica, come se non ci fossero più possibilità di ripresa. Il neo acquisto delè scoppiato a piangere in campo. Una cosa che ha sorpreso molti catalani, scrive. Troppi i gol divorati davanti alla porta degli azzurri. “è così da sempre. Infatti, ha pianto molte volte, fin da piccolo, quando le cose non gli riuscivano, per rabbia. A volte ha pianto per non aver vinto una partita. Ma è una reazione a caldo. Quindi passa rapidamente”. “Sa di avere delle responsabilità e sa che il Barellona ha puntato su di lui nonostante il difficile momento ...