“È il mio idolo”: colpo di scena per Sara Croce, arriva il messaggio tanto atteso (Di sabato 19 febbraio 2022) Emozioni pazzesche per Sara Croce, il volto di Avanti un Altro e di Ciao Darwin. La notizia l’ha data proprio lei, del tutto inattesa Sara Croce (Screen da Instagram)E’ il volto di Avanti Un Altro, la Bonas che mette in crisi tutti i concorrenti, Sara Croce. La giovanissima modella, già classificata quarta a Miss Italia nel 2017, ha conosciuto Paolo Bonolis in occasione di una puntata di Avanti un Altro in cui ha interpretato Madre Natura. Da quella conoscenza è nata la collaborazione che l’ha portata al fortunato gioco di Canale5. Ha solo 23 anni, ma Sara Croce ha già fatto molta strada nel mondo della moda e della televisione, realizzando suoi importanti sogni. Nelle ultime ore, poi, un altro suo grande sogno si è avverato proprio in ... Leggi su ck12 (Di sabato 19 febbraio 2022) Emozioni pazzesche per, il volto di Avanti un Altro e di Ciao Darwin. La notizia l’ha data proprio lei, del tutto inattesa(Screen da Instagram)E’ il volto di Avanti Un Altro, la Bonas che mette in crisi tutti i concorrenti,. La giovanissima modella, già classificata quarta a Miss Italia nel 2017, ha conosciuto Paolo Bonolis in occasione di una puntata di Avanti un Altro in cui ha interpretato Madre Natura. Da quella conoscenza è nata la collaborazione che l’ha portata al fortunato gioco di Canale5. Ha solo 23 anni, maha già fatto molta strada nel mondo della moda e della televisione, realizzando suoi importanti sogni. Nelle ultime ore, poi, un altro suo grande sogno si è avverato proprio in ...

Advertising

Massimi20143712 : @XStonata Telo meriti....Violinista sei il mio idolo mi è sempre piaciuto come strumento ed ho sempre invidiato chi lo sa suonare ?? - Lionel593 : @Vendicatrice2 Brava?????? sei il mio idolo adesso ???????? - Truciolo_Roll : @MariaElena_mem Ah ah sei il mio idolo, io non riesco a partire - FcInterNewsit : Udinese, Beto: 'Eto'o il mio idolo assoluto. Da piccolo mi firmavo Beto'o' - Sugar_Mind : @robypava Come osano mancare di rispetto il mio idolo. -