E' cominciata la mobilitazione nelle 2 repubbliche separatiste ucraine | che significa?

- Khanas Andriy, diplomatico a Kiev nell'ambasciata del Sovrano Ordine Militare di Malta, spiega ad Omnibus cosa significa lanelle 2 repubbliche separatiste ucraine....di voler riprendere l'area e descrive la situazione come "critica" annunciando una "... Evacuazione che è giàe che è partita dai bambini degli orfanotrofi della città. E sono ...Khanas Andriy, diplomatico a Kiev nell'ambasciata del Sovrano Ordine Militare di Malta, spiega ad Omnibus cosa significa la mobilitazione nelle 2 repubbliche separatiste ucraine.Oggi ho firmato un decreto per la mobilitazione generale". Da ieri nelle autoproclamate repubbliche indipendenti filorusse di Donetsk e Lugansk è cominciata l'evacuazione temporanea dei cittadini in ...