Due pesi e due minacce (Di sabato 19 febbraio 2022) Il governo ha stanziato altri 5,8 miliardi per le bollette. Sommati agli interventi precedenti, si arriva alla bellezza di circa 13 miliardi stanziati per tamponare gli aumenti del costo dell'energia. Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) Il governo ha stanziato altri 5,8 miliardi per le bollette. Sommati agli interventi precedenti, si arriva alla bellezza di circa 13 miliardi stanziati per tamponare gli aumenti del costo dell'energia.

Advertising

AntonellaFede15 : RT @deniiberinde: Soleil dice 'urlate come delle scimmie' e Lulù che le va a 2 cm dalla faccia, la Cipiriani in lacrime disperata e tutti '… - infoitcultura : Alessandro Basciano contro il GF Vip 'Due pesi e due misure'/ 'Avrò i miei modi, ma…' - acidoerose : RT @catiuz92: Soleil e Sophie hanno ragione! Ci sono due pesi e due misure. Le frasi di Nathaly fatte passare come nulla. Alcune gravi… - alexisapples : RT @catiuz92: Soleil e Sophie hanno ragione! Ci sono due pesi e due misure. Le frasi di Nathaly fatte passare come nulla. Alcune gravi… - Svero__ : @eziomauro Cosa ne pensano Draghi e compagni ministri del nostro stato di diritto? Il parlamento cosa ne pensa? ( D… -