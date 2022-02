Draghi prepara il viaggio a Mosca. È l’ultimo a partire e non è la Merkel. Europa e Stati Uniti divisi sulle sanzioni alla Russia. Biden chiede una stretta subito, ma l’Ue frena (Di sabato 19 febbraio 2022) Mentre la situazione in Ucraina si aggrava, oltreoceano si ragiona su cosa fare per evitare il conflitto. La strategia del presidente americano Joe Biden è chiara e si basa sull’invio di armamenti a Kiev per rifornire l’esercito e le arcinote sanzioni. Concetti ribaditi anche ieri durante un colloquio telefonico con il premier Mario Draghi – che prepara, tra gli ultimi capi di governo europei, la missione a Mosca – in cui i due leader hanno “riaffermato l’impegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina” e si sono detti pronti a imporre “severi costi economici se la Russia invade”. Ma su questo punto si segnala un importante distinguo perché per Biden è necessario ragionare “sugli sforzi diplomatici e di deterrenza” da utilizzare “in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) Mentre la situazione in Ucraina si aggrava, oltreoceano si ragiona su cosa fare per evitare il conflitto. La strategia del presidente americano Joeè chiara e si basa sull’invio di armamenti a Kiev per rifornire l’esercito e le arcinote. Concetti ribaditi anche ieri durante un colloquio telefonico con il premier Mario– che, tra gli ultimi capi di governo europei, la missione a– in cui i due leader hanno “riaffermato l’impegnosovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina” e si sono detti pronti a imporre “severi costi economici se lainvade”. Ma su questo punto si segnala un importante distinguo perché perè necessario ragionare “sugli sforzi diplomatici e di deterrenza” da utilizzare “in ...

