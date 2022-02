Dopo Hunziker - Ramazzotti insieme | arriva la replica social di Trussardi

Advertising

RadioItalia : Quanti ?? per Eros e Michelle? Eros è stato ospite durante la prima serata del programma dell’ex moglie “Michelle… - occhio_notizie : Tomaso Trussardi con le figlie sui social: le prime foto dopo la rottura con Michelle Hunziker #tomasotrussardi… - infoitcultura : Il gesto di Trussardi contro Michelle Hunziker dopo il bacio con Eros - infoitcultura : Trussardi sentenzia la Hunziker dopo il bacio con Eros: addio inevitabile? - tempoweb : Dopo il bacio con #Ramazzotti impazza il #gossip sulla #Hunziker: il nuovo giovanissimo fidanzato #19febbraio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Hunziker

Leggi Anche Michelleed Eros Ramazzotti, scatta il bacio in tv Leggi Anche Michelle: 'Una separazione è un lutto ma a Tomaso vorrò sempre bene' Michelleed Eros Ramazzotti, ...Lo scatto è stato fatto nella sua casa di Bergamo, dove da giorni vivela separazione dalla showgirl svizzera, e non riporta alcuna didascalia. Che sia una frecciata alla? Chissà. Certo ...L’imprenditore Tomaso Trussardi e la showgirl Michelle Hunziker si sono detti addio circa un mese fa, adesso lui ha pubblicato la prima foto con le figlie dopo la rottura. Dal loro matrimonio sono ...Un nuovo amore per Michelle Hunziker? Pare proprio di sì stando al gossip pubblicato da Dagospia. La showgirl e conduttrice televisiva è finita sulla bocca di tutti nelle ultime settimane per l’addio ...