Donbass, come mai è così importante il territorio di tensioni tra Ucraina e Russia: storia e conflitti (Di sabato 19 febbraio 2022) Donbass: terra di confine, desiderata e ricca di risorse, terra di conflitti e di tensioni ormai da anni. Nelle ultime settimane è stata nominata innumerevoli volte proprio per essere il motivo di contrasto principale tra Ucraina e Russia, e sono diversi i motivi per cui, per Vladimir Putin, un controllo silenzio di questo territorio risulta fondamentale. Donbass, gli scontri di Donets e Luhansk: la nascita delle autoproclamate repubbliche indipendenti La temperatura in Donbass si alza vertiginosamente nel 2014 quando, nelle province di Donets e Luhansk, i separatisti filorussi decidono (a quanto pare) i palazzi governativi delle due province, innescando una tensione con Kiev e autoproclamando i territori repubbliche indipendenti filorusse -non ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 febbraio 2022): terra di confine, desiderata e ricca di risorse, terra die diormai da anni. Nelle ultime settimane è stata nominata innumerevoli volte proprio per essere il motivo di contrasto principale tra, e sono diversi i motivi per cui, per Vladimir Putin, un controllo silenzio di questorisulta fondamentale., gli scontri di Donets e Luhansk: la nascita delle autoproclamate repubbliche indipendenti La temperatura insi alza vertiginosamente nel 2014 quando, nelle province di Donets e Luhansk, i separatisti filorussi decidono (a quanto pare) i palazzi governativi delle due province, innescando una tensione con Kiev e autoproclamando i territori repubbliche indipendenti filorusse -non ...

Advertising

EUGENIO20936198 : quale confine? quello dell'Ucraina di Kiev o quello del Donbass. il Dott. Squillante parla come se l'Ucraina fosse… - KillThePidiots : Putin è stato invitato come ospite d'onore alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino perché i… - AristarcoScann1 : RT @RenatoSouvarine: @federicofubini Lei come fa a sapere che non vìolano i diritti delle minoranze nel Donbass? - blackgorewing : @GerolamoAPiana @cirillo73777221 @MarcoRizzoPC Quindi secondo te, come dice Bidet, i filorussi del Donbass vengono bombardati da se stessi. - VicentiniE : RT @AlbertoContri: Come con il Covid, i mass media sostengono all'unisono la falsa narrazione che sono i Russi a provocare. Notizie dal Don… -