Don Repole | in mia nomina vedo estro e fantasia Spirito

(Di sabato 19 febbraio 2022) Nella fede la leggo come l'opera dellae dell'dello. E vivo sicuro che come la mano di Dio non mi ha mai abbandonato in questi anni e come anzi la sua presenza si è fatta con ...

Advertising

vaticannews_it : #19febbraio Don #Repole è il nuovo arcivescovo di Torino e vescovo di Susa. A Vatican News il nuovo arcivescovo sot… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Torino, don Roberto Repole nominato nuovo arcivescovo dal papa - SkyTG24 : #Torino, don Roberto Repole nominato nuovo arcivescovo dal papa - FulviaPadoan : RT @UniGregoriana: Martedì 22 febbraio al via ciclo di incontri su #sinodo e #sinodalità promossi dal Centro Hurtado. Interverranno Don Rob… - UCS_DiocesiTO : Don Roberto REPOLE è il nuovo #vescovo eletto di #Torino e #Susa. VIDEO dlel'annuncio alla Consolata sabato 19 febb… -

Ultime Notizie dalla rete : Don Repole

"Ho il cuore colmo di emozione. La mia nomina ad arcivescovo di Torino e vescovo di Susa era umanamente del tutto imprevedibile". Queste le prime parole diRobertodopo l'annuncio in Vaticano e, in contemporanea al Santuario della Consolata, del successore di monsignor Nosiglia. "La mia nomina - ha detto - non può essere opera ...... dando la notizia alla diocesi, nel santuario della Consolata, che oggi Papa Francesco ha nominato arcivescovo metropolita di Torino e vescovo di Susa il canonicoRoberto, docente e ...Il centralino della Facoltà Teologica di via XX Settembre è già bollente attorno all’ora di pranzo. «Don Roberto Repole non è qui, provi a scrivergli, lo state cercando tutti» ammette una voce, forse, ...Don Roberto Repole è stato indicato come nuovo arcivescovo di Torino, a seguito del lavoro conseguito con grande importanza e valore da Cesare Nosiglia, che era stato invece nominato nel 2010 e che ...