Domenica In, anticipazioni puntata 20 febbraio 2022: gli ospiti di Mara Venier (Di sabato 19 febbraio 2022) Torna, come ogni Domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier più amato e seguito dal pubblico. La padrona di casa è pronta, per la 23esima puntata, ad accogliere in studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi tra vita privata e carriera ai suoi microfoni: ma cosa succederà? Domenica In, anticipazioni 20 febbraio 2022: chi sono gli ospiti Come sempre ci sarà lo spazio dedicato a Sanremo e in studio arriveranno, come riporta Tv Blogo, alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione. Ci saranno Massimo Ranieri, Giusy Ferreri, Aka7even, Highsnob e Hu. Ma non solo. Per lo spazio dedicato allo sport Mara Venier accoglierà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 febbraio 2022) Torna, come ogniche si rispetti, l’appuntamento conIn, il salotto televisivo dipiù amato e seguito dal pubblico. La padrona di casa è pronta, per la 23esima, ad accogliere in studio tantissimi, pronti a raccontarsi tra vita privata e carriera ai suoi microfoni: ma cosa succederà?In,20: chi sono gliCome sempre ci sarà lo spazio dedicato a Sanremo e in studio arriveranno, come riporta Tv Blogo, alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione. Ci saranno Massimo Ranieri, Giusy Ferreri, Aka7even, Highsnob e Hu. Ma non solo. Per lo spazio dedicato allo sportaccoglierà ...

Advertising

CorriereCitta : Domenica In, anticipazioni puntata 20 febbraio 2022: gli ospiti di Mara Venier #domenicain - Quellochetutti1 : ??ANTICIPAZIONI AMICI?? Ecco l'articolo in cui troverete tutte le anticipazioni della registrazione di oggi, vi ric… - CorriereCitta : #Amici 21, anticipazioni domenica #20febbraio 2022: news, spoiler ed eliminato #spoileramici - perfetta_cosi : RT @Quellochetutti1: A domenica In ci sarà un allievo di Amici 20 Potete scoprire tutto nelle anticipazioni ?? - Quellochetutti1 : A domenica In ci sarà un allievo di Amici 20 Potete scoprire tutto nelle anticipazioni ?? -