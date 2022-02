Domenica In: anticipazioni e ospiti della puntata del 20 febbraio 2022 (Di sabato 19 febbraio 2022) Domenica 20 febbraio 2022 andrà in onda un nuovo attesissimo appuntamento di Domenica In. La bravissima Mara Venier ospiterà numerosi ospiti nel suo studio e li intervisterà per permettere ai telespettatori di conoscerli meglio. La puntata del programma Domenicale verrà come sempre trasmessa su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. Vediamo insieme chi saranno i volti noti che si susseguiranno nello show della tv di stato. Domenica In: numerosi gli ospiti da Sanremo 2022 Domenica In si aprirà anche questa settimana con lo spazio Tutti pazzi per Sanremo. Nello studio di Mara Venier arriveranno ancora una volta numerosi cantanti che si lasceranno intervistare da lei come mai prima. In ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 19 febbraio 2022)20andrà in onda un nuovo attesissimo appuntamento diIn. La bravissima Mara Venier ospiterà numerosinel suo studio e li intervisterà per permettere ai telespettatori di conoscerli meglio. Ladel programmale verrà come sempre trasmessa su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. Vediamo insieme chi saranno i volti noti che si susseguiranno nello showtv di stato.In: numerosi glida SanremoIn si aprirà anche questa settimana con lo spazio Tutti pazzi per Sanremo. Nello studio di Mara Venier arriveranno ancora una volta numerosi cantanti che si lasceranno intervistare da lei come mai prima. In ...

Advertising

CorriereCitta : Domenica In, anticipazioni puntata 20 febbraio 2022: gli ospiti di Mara Venier #domenicain - Quellochetutti1 : ??ANTICIPAZIONI AMICI?? Ecco l'articolo in cui troverete tutte le anticipazioni della registrazione di oggi, vi ric… - CorriereCitta : #Amici 21, anticipazioni domenica #20febbraio 2022: news, spoiler ed eliminato #spoileramici - perfetta_cosi : RT @Quellochetutti1: A domenica In ci sarà un allievo di Amici 20 Potete scoprire tutto nelle anticipazioni ?? - Quellochetutti1 : A domenica In ci sarà un allievo di Amici 20 Potete scoprire tutto nelle anticipazioni ?? -