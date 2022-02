“Domenica In”: anticipazioni di domenica 20 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) Un nuovo appuntamento con “domenica In” ecco le anticipazioni di domenica 20 febbraio In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 20 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventitreesima puntata di ‘domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Prosegue lo spazio “Tutti pazzi per Sanremo” che vede in studio diversi protagonisti del ‘Festival di Sanremo 2022’ targato Amadeus. Massimo Ranieri ripercorrerà con Mara Venier la sua straordinaria carriera artistica per poi esibirsi con il brano “Lettera di là dal mare” classificatosi all’ottavo posto e vincendo il Premio della Critica Mia Martini; a seguire Venier incontrerà anche Giusy ... Leggi su 361magazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Un nuovo appuntamento con “In” ecco ledi20In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,20, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventitreesima puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Prosegue lo spazio “Tutti pazzi per Sanremo” che vede in studio diversi protagonisti del ‘Festival di Sanremo 2022’ targato Amadeus. Massimo Ranieri ripercorrerà con Mara Venier la sua straordinaria carriera artistica per poi esibirsi con il brano “Lettera di là dal mare” classificatosi all’ottavo posto e vincendo il Premio della Critica Mia Martini; a seguire Venier incontrerà anche Giusy ...

